В Мариуполе жители начали смотреть украинское телевидение: горсовет просит СМИ распространять правдивую информацию

В Мариуполе местные жители, благодаря генераторам электропитания, начали смотреть украинское телевидение.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"У нас большая просьба к редакторам, журналистам и ведущим наших украинских телеканалов пустить хотя бы бегущую строку о том, что Украина ждет и борется за мариупольцев. Что все распространенное оккупантами есть ложь: никакой уголовной ответственности, никакой принудительной мобилизации при пересечении линии столкновения нет", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Он также добавил, что в борьбе с дезинформацией, которую распространяют российские оккупанты, очень важно говорить реальную правду о "зеленых" коридорах и эвакуации.

Отметим, что Украина по состоянию на 14 мая ведет переговоры по эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе. Это тяжелораненые и медики.

Кроме того, в Европейском Союзе не признают каких-либо попыток России провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины с целью провозглашения новых "народных республик" или присоединения к РФ.

Напомним, что Украина предложила России новый вариант спасения военных из "Азовстали".

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