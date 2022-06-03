В Мариуполе жители выстроились в очередь за водой, которая непригодна для употребления (фото)

В Мариуполе жители выстроились в очередь за водой, которая непригодна для употребления (фото)

У мариупольцев нет доступа к обычной питьевой воде.

В оккупированном Мариуполе утром 3 июня местные жители выстроились в большую очередь за питьевой водой.

Соответствующее фото показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, эта вода непригодна для употребления без кипячения. Однако оно невозможно в условиях приготовления пищи исключительно на костре.

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"100 дней войны. Даже небольшие временные тактические победы врага – это просто сплошное разрушение. Победим. Отплатим. Отстроим", — добавил Андрющенко.

Напомним, в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что такие явления присущи Азову в период аномальной жары в июле. Впрочем, в этом году начались рано.

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