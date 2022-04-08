В Мариупольском порту российские оккупанты обстреляли ледоколов "Капитан Белоусов": один человек погиб

В Мариупольском порту российские оккупанты обстреляли ледоколов "Капитан Белоусов": один человек погиб

Еще несколько членов экипажа были ранены.

В ночь на 8 апреля в Мариупольском торговом порту российские оккупанты обстреляли ледоколов "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж. В результате обстрела один человек погиб.

Об этом сообщили защитники города – полк "Азов".

"Сегодня ночью российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж. В результате обстрела один человек погиб, еще несколько были ранены. Отмечаем — путинские убийцы продолжают уничтожать порт Мариуполя, где находятся ы иностранные корабли с экипажами", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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