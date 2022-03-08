В Мариупольской больнице готовят еду детям и раненым прямо в котле посреди улицы (видео)

Детского питания для новорожденных вообще нет.

В Мариуполе под обстрелами российских оккупантов больным детям из реанимации готовят еду прямо в котле на костре.

Об этом в Фейсбуке сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

На видео, обнародованном Кириленко, работники больницы варят еду для пациентов в котле прямо на улице.

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Директор медучреждения Людмила Михайленко говорит, что все лекарства уже кончаются, а смесей для новорожденных нет вообще.

"У нас еще благодаря тому, что здесь работает водоканал, есть вода. У нас почти нет дизельного горючего, ГСЧС и военные периодически нам подвозят. Медикаменты у нас заканчиваются, и то, что привозят волонтеры, мы раздаем и тем, кто у нас, и тем, кто приходит за помощью с детьми. У нас сейчас не хватает детского питания именно новорожденным и детям до трех лет. Воды технической у нас тоже нет", — говорит Михайленко.

По ее словам, в настоящее время у них в отделении лежат 45 беременных и 47 детей, из них 17 новорожденных и 14 новорожденных с патологиями. В больнице ищут спасения около 20 раненых, а также беженцы, дома которых разбомбили российские окупанты.

"Врачи, которые готовят своим пациентам еду на дровах и работают под обстрелами – герои! О них должен знать весь мир. И помнить: Мариуполь – борется! Мариуполь – это Украина!" – написал в Фейсбук руководитель Донецкой ОВА.

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