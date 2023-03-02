"В марте попрем": оккупант рассказал о наступлении весной (перехват)

Россиянин жалуется на весеннюю оттепель, грязь, что затрудняет продвижение танков.

Военнослужащий России рассказал о якобы масштабном наступлении в марте.

Об этом кафир говорил со своим товарищем по телефону, о чем свидетельствует перехват Главного управления разведки.

Со ссылкой на слова "контрактников" РФ он рассказал о наступлении в марте.

"Контрактники сказали, что самая масса войны будет в марте месяце. Попремо — что те на нас, что мы на них", — сказал оккупант.

Россиянин также рассказал о "знакомстве" с HIMARS и подумал об очередных поставках оружия для ВСУ.

Так, стало понятно, что оккупанты поехали в Кременную на базу заночевать, и по ним отработала украинская артиллерия из РСЗО HIMARS. В итоге девять "200-х россиян".

"Прорывы да, идут, бл***, то с левого, то с правого фланга — мобильными группами прорываются, п***расы, пытаются..." — говорит солдат.

Также оккупант жалуется на погодные условия, не способствующие продвижению танков.

"Март месяц, весна, снова будет грязь, бл*** — ни танки не пройдут, них*я", — говорит он.

Также оккупант ознакомлен с информацией о поставках 32 "Леопардов" в ВСУ.

"Танки какие-то новые, короче, им дали, "укропам", — рассказывает солдат РФ.

Ранее сообщалось, что в России, в Ленинградской области, родным погибших в войне военных подарили пену для бритья и шампунь.

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