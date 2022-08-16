"В марте Россия была готова отвести войска на границы по состоянию на 23 февраля", — Арестович

Когда власти РФ в марте 2022-го пытались договориться с Украиной в Стамбуле, они готовы были выводить войска к границам 23 февраля.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Они об этом говорили, как минимум. Мы не просили эти переговоры. А они просили. Еще в марте. Сейчас мы их тем более не просим, а они просят, и очень сильно. Я сужу по косвенным данным. Есть такой принцип" разведка на себя". Из этого можно очень многое установить. И вот я узнал, что они были готовы отводить войска", — сказал Арестович.

Напомним, 7 августа из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван из почти 170 тыс. тонн агропродукции.

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