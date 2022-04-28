В Мариуполе оккупанты собирают данные о жителях и их родственниках

В Мариуполе оккупанты собирают данные о жителях и их родственниках

В Мариуполе, заблокированном российскими оккупантами, собирают данные о местных жителях.

В помещении Центрального отделения полиции россияне под видом пенсионного фонда и социальных служб начали активный сбор данных мариупольцев.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, людей "регистрируют". Впрочем, во время такой регистрации собираются данные не только о самом лице и его имуществе, но и о родственниках, которые, возможно, не в Мариуполе.

"Учитывая тенденции, такие данные в дальнейшем будут использованы для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогания денег с близких, выехавших или проживающих за пределами Мариуполя", — отмечает представитель мэрии.

Он призывает людей, чтобы они были внимательны к звонкам и сообщениям.

Как сообщалось, около 100 тыс. до сих пор остающимся в заблокированном городе жителям Мариуполя грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии. К тяжелым заболеваниям может привести отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, а также нехватка питьевой воды и пищи. А еще под завалами остаются немало трупов, которые начнут разлагаться.

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