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В Маруполе россияне взламывают уцелевшие дома: "Z" рисуют на воротах тех, что будут использовать

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В Маруполе россияне взламывают уцелевшие дома: "Z" рисуют на воротах тех, что будут использовать

Associated Press

Российская армия проводит "обыски и зачистки" в Приморском районе Мариуполя, приближенном к выезду в село Мелекино.

Оккупанты страны-агрессорки России взламывают все уцелевшие дома мирных жителей. Дома, которые решают использовать для расселения своих военных, обозначаются буквой "Z" на воротах.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Остальные дома разграбляют. Дома гражданских покидают открытыми. "Именно их планируют для дальнейшего компактного расселения в зоне "условной безопасности" мариупольцев", — отметил представитель мэрии.

Кроме того, в районе Морского лицея российские оккупанты анонсировали открытие первого социального общежития. Впрочем, пока неизвестно, где он будет расположен и кого в нем будут размещать. Сейчас это выясняют официальные власти Мариуполя, подчеркнул Андрющенко.

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