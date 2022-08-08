В Мелитополь на свой "форум" оккупанты привезли 700 человек массовки — мэр

По словам Федорова, даже под дулами автоматов Россию поддерживают не больше 10% мелитопольцев.

Российские оккупанты завезли в Мелитополь примерно 700 человек массовки, чтобы создать "картинку" для российских пропагандистских СМИ. Захватчики не смогли найти желающих среди местных жителей, ведь в оккупированном городе менее 10% жителей поддерживают Россию.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров

"Оккупанты поняли, что их планы на проведение псевдореферендума на грани краха — даже под дулами автоматов россия поддерживают не более 10% мелитопольцев.

Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским "старшим братом", коллаборанты решили снять очередную пропагандистскую картинку для росСМИ", — отметил Федоров.

По его данным, россияне завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области – около 700 человек.

Оккупанты провели "форум" в городском Дворце культуры, где коллаборант и так называемый глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал "распоряжение" о начале подготовки к псевдореферендуму.

"Диригировал шабашем гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, который в свое время с треском провалился на местных выборах, набрав менее 10%.

Сначала он сам придумал себе должность, теперь сам "вершит судьбу" временно оккупированных территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желании присоединиться к РФ. Какие планы появятся в голове этого психически больного местного царька – приспешника Кремля завтра, трудно догадаться", – сказал мэр Мелитополя.

Федоров подчеркнул, что все "приказы" или "распоряжения" оккупантов и их прихвостнов не имеют юридического значения и заверил, что предателей обязательно ждет возмездие.

Напомним, что ВСУ из HIMARS ударили по оккупантам в Мелитополе: уничтожены более 100 солдат РФ и многие техники (видео).

Ранее эксперт рассказал, что ВСУ во время контрнаступления первым могут освободить Мелитополь.

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