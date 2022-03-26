В Мелитополь свезли людей, чтобы провести митинг якобы в поддержку российских властей

В Мелитополь свезли людей, чтобы провести митинг якобы в поддержку российских властей

Людям платят за работу на камеры пропагандистского телевидения

Сегодня в Мелитополе оккупанты планируют провести бутафорный митинг в поддержку «российских властей».

Об этом говорится в ТСН.

Начаться он может уже в 8 утра, на центральной площади города, а за активную работу на камеры пропагандистского телевидения – участникам обещано плату – более 1000 рублей. Такая информация есть у СБУ.

Мэр города Мелитополь Иван Федоров подтверждает, что уже несколько дней в город свозят его потенциальных участников. А еще угрожают украинцам не выдавать пенсию, если они не присоединятся.

Мэр отмечает, что людям говорят выходить как во время «ковида» в масках, чтобы их не узнали. Так они вроде бы получат за сегодняшний митинг тысячу рублей. А дальше пенсию тоже уже в рублях.

Проукраинских активистов заспугали и люди боятся выйти в перекор такой акции.

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