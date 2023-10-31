В Мелитополе готовят судилище над админами проукраинских тг-каналов: инкриминируют "терроризм"

По словам Федорова, ничего не известно об их местонахождении, состоянии и о том, что с ними происходит.

Оккупационная "власть" в Мелитополе готовит судилище над админами проукраинских тг-каналов ("РИА Мелитополь" и "Мелитополь — это Украина"). Захватчики инкриминируют терроризм, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона во вторник, 31 октября.

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По его словам, их заключили в тюрьму еще 20 августа, после 20 августа они исчезли. Ничего не известно об их местонахождении, состоянии и о том, что с ними происходит.

"На днях враг выложил видео, которые конечно же не соответствуют действительности, где люди наговаривают сами на себя — что вроде бы предоставляли данные о передвижении рашистской техники и т.д. Мы должны понимать, что после двух месяцев пребывания в плену у врага ты будешь вынужден на камеру говорить все то, что заставляет враг, чтобы сохранить свою жизнь. Сегодня враг незаконно жителям Мелитополя инкриминирует терроризм, будто будет лишать их свободы в своем судилище от 12 до 20 лет", — сообщил Федоров.

Также, добавил мэр украинского города, оккупанты арестовали девушку, которой всего 19 лет. Ее также выдвигают терроризм.

"Сегодня нам неизвестно состояние наших жителей, которых враг заключил в тюрьму. Неизвестно, где они находятся, что с ними будет и когда враг собирается начать то судилище. Мы уже имеем пример, когда пять жителей Мелитополя полгода подвергаются судилищу в ростовском суде, где их также обвиняют в терроризме и враг пытается посадить их в тюрьму на десятки лет", — отметил он.

Напомним, по информации мэра Мелитополя, оккупанты меняют логистику на Запорожском направлении и перекидывают вооружение.

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