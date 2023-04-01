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В Мелитополе из окна больницы выпрыгнул и погиб парень после задержания "полицией" оккупантов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
538
Время на прочтение
1 мин
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В Мелитополе из окна больницы выпрыгнул и погиб парень после задержания "полицией" оккупантов

Фото: Александр Гончаренко

Российские оккупанты могли довести парня до самоубийства.

Во временно оккупированном Мелитополе из окна пятого этажа больницы выпрыгнул и погиб парень. Накануне его задержала так называемая "полиция" города.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Немытая Россия продолжает уничтожать наших людей в оккупации. Похищение, пытки и доведение до самоубийства – проукраински настроенных граждан пытаются выжить всеми способами", — говорится в сообщении.

Как известно, накануне смерти парня под конвоем доставили в травматологическое отделение представители оккупационной "полиции" Мелитополя.

Напомним, под Мелитополем оккупанты захватили храм ПЦУ и передали Московскому патриархату.

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Дата публикации
Просмотры
538
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