В Мелитополе из окна больницы выпрыгнул и погиб парень после задержания "полицией" оккупантов

Во временно оккупированном Мелитополе из окна пятого этажа больницы выпрыгнул и погиб парень. Накануне его задержала так называемая "полиция" города.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Немытая Россия продолжает уничтожать наших людей в оккупации. Похищение, пытки и доведение до самоубийства – проукраински настроенных граждан пытаются выжить всеми способами", — говорится в сообщении.

Как известно, накануне смерти парня под конвоем доставили в травматологическое отделение представители оккупационной "полиции" Мелитополя.

Напомним, под Мелитополем оккупанты захватили храм ПЦУ и передали Московскому патриархату.

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