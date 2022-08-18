В Мелитополе коллаборанты так боятся партизан, что вырезали все кустарники и деревья возле своих подъездов

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области предатели Украины вырезали кусты и деревья возле своих подъездов, потому что боятся, что партизаны спрятают там взрывчатки.

По данным местных властей, сопротивление против оккупантов в Мелитополе только нарастеет.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире совместного телемарафона в четверг, 18 августа.

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"Они видят, что их будут точно оттуда (Мелитополя — ред.) выгонять. И выгонять их будут не только ВСУ, а и гражданские жители, оставшиеся на территории города Мелитополя. Потому что сопротивление только нарастает. И есть несколько примеров тому, что они боятся Первое, почти неделю назад они начали вывозить свои семьи в Крым, особенно это касается российских военнослужащих, во-вторых, коллаборанты и оккупанты у подъездов, где они проживают, вырезали все деревья и кустарники, боясь того, что там будет взрывчатка, положенная партизанами", — отметил он.

По его словам, в городе каждый день уменьшается количество командования российской армии. Федоров надеется, что "это хороший знак для деоккупации".

Ранее сообщалось, что российские военные начали тотальные репрессии против населения оккупированного Мелитополя.

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