В Мелитополе ликвидированы российские морпехи и "кадыровцы" вместе с составом БК (видео)

ГУР подтвердило хлопок в Мелитополе / © ГУР Минобороны

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв, в результате которого был уничтожен склад боеприпасов и российские военные.

Об операции, проведенной спецназовцами Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает ГУР МО.

Взрыв раздался в промышленной зоне, в районе проезда Корвацкого, именно в момент заезда вражеского грузовика с личным составом на территорию пункта дислокации.

Склад боєприпасів у Мелітополі знищено — деталі операції ГУР

По данным разведки, в результате успешной атаки были ликвидированы по меньшей мере шесть российских оккупантов, в том числе морских пехотинцев и экипаж беспилотника так называемого кадыровского батальона «Ахмад-Восток». Точное количество потерь врага устанавливается.

После взрыва на складе боеприпасов начался пожар, сопровождавшийся вторичной детонацией. На место происшествия срочно прибыли четыре автомобиля скорой помощи оккупантов.

Напомним, 8 июня в Мелитополе горел завод «Гидромаш» , который РФ использует как военную базу. Произошел масштабный пожар на территории завода.

Также известно, что в оккупированном Мелитополе взорвался микроавтобус, погибли пять бойцов «Ахмат».

