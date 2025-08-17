- Дата публикации
В Мелитополе ликвидированы российские морпехи и "кадыровцы" вместе с составом БК (видео)
В Мелитополе спецназовцы Главного управления разведки уничтожили вражеский состав БК и личный состав.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв, в результате которого был уничтожен склад боеприпасов и российские военные.
Об операции, проведенной спецназовцами Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает ГУР МО.
Взрыв раздался в промышленной зоне, в районе проезда Корвацкого, именно в момент заезда вражеского грузовика с личным составом на территорию пункта дислокации.
По данным разведки, в результате успешной атаки были ликвидированы по меньшей мере шесть российских оккупантов, в том числе морских пехотинцев и экипаж беспилотника так называемого кадыровского батальона «Ахмад-Восток». Точное количество потерь врага устанавливается.
После взрыва на складе боеприпасов начался пожар, сопровождавшийся вторичной детонацией. На место происшествия срочно прибыли четыре автомобиля скорой помощи оккупантов.
Напомним, 8 июня в Мелитополе горел завод «Гидромаш» , который РФ использует как военную базу. Произошел масштабный пожар на территории завода.
Также известно, что в оккупированном Мелитополе взорвался микроавтобус, погибли пять бойцов «Ахмат».