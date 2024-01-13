В преддверии президентских "выборов" в России жителям временно оккупированного Мелитополя сделали "привлекательное" предложение – десяток куриных яиц в обмен на голос за диктатора Владимира Путина.

Фото опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В чат "Подпись за Путина" врывается Мелитополь с предложением путинских яиц. Однозначный лидер кринжа на сегодняшний день. Но еще не вечер. С верой в безумие и отвагу оккупационных администраций", — написал он.

В Мелитополе людям предлагают яйца в обмен на голос за Путина / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

В сообщении говорится, что яйца будут раздавать в супермаркете "Экватор". Как именно будут проверять, за кого "голосовал" человек, не уточняется.

Напомним, в Бердянске и Мариуполе утром 13 января произошла "бавовна" – что известно о последствиях удара (видео).

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