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В Мелитополе ночью произошла стрельба возле состава окупантов: что известно

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Мелитополе ночью произошла стрельба возле состава окупантов: что известно

В Мелитополе ночью произошла стрельба

В Мелитополе обострилась ситуация.

В оккупированном Мелитополе была слышна стрельба, после чего возле состава захватчиков загорелось авто.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона.

"В последние дни обострилась ситуация и враги начали врываться в дома наших жителей в поиске сил сопротивления. С 20 часов вечера они начали тотальные обыски в домах мелитопольцев, а после 22:00 — началась перестрелка, после чего был подожжен один из автомобилей близ одного из торговых центров", — сказал Федоров.

По его словам, пожар возник у захваченного оккупантами штаба ТЦ «Палладиум». Сама стрельба длилась 20 минут, в частности, ее слышали жители трех районов города.

"На этой неделе "хлопок цвел" на территории Мелитополя, Бердянска, Молочанская, Токмака, Михайловки почти ежедневно. Все военные госпитали российских оккупантов переполнены, враг захватил морг в Бердянске, который окружил военными", — рассказал он.

Напомним, накануне в Мелитополь прибыли шпионы от российской ФСБ, которые разыскивают патриотически настроенных граждан.

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Дата публикации
Просмотры
1188
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