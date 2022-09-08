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В Мелитополе оккупационные власти "легализуют" проживание ввезенных в город россиян

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В Мелитополе оккупационные власти "легализуют" проживание ввезенных в город россиян

Фото: Associated Press

Это подготовка к референдуму, который должны были провести 11 сентября, но из-за отсутствия поддержки и тотального сопротивления местных решили перенести ориентировочно на 4 ноября.

Оккупанты в Мелитополе начали выдавать виды на жительство россиянам. Все эти виды юридически ничтожны и единственная их задача – это искусственно увеличить количество голосующих на псевдореферендуме.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Именно завезенные россияне и их семьи по плану врага должны создавать массовку на нескольких участках и участвовать в пропагандистских мероприятиях. Виды же типа должны легализовать им право идти на выборы и на референдум", — добавляет источник.

Также известно, что оккупанты активно свозят российских учителей на временно оккупированные территории и расселяют их в домах вынужденно уехавших украинцев.

Напомним, 8 сентября, во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.

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Дата публикации
Просмотры
2347
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