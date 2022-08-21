В Мелитополе оккупанту-педофилу перерезали горло — мэр

Российский захватчик на улице Мелитополя придирался к детям.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Час тому солдат РФ пытался добиться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны везде. Оккупанту подрезано горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины", — сообщил городской голова Мелитополя.

Иван Федоров подчеркнул, что изнасилование — одно из самых тяжелых военных преступлений, а потому за это нужно отвечать.

Напомним, во время атаки ВСУ в ночь на 20 августа по одной из военных баз россиян в оккупированном Мелитополе было уничтожено много военной техники и членов личного состава врага.

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