В Мелитополе оккупанты готовятся к обороне: местные рассказали, что делает враг

С продвижением линии фронта на Запорожском направлении у оккупантов нарастает уровень страха.

В оккупированном Мелитополе российские войска готовятся к обороне в ожидании контрнаступления ВСУ и возобновили работу сирен воздушной тревоги.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

"Жители захваченного Россией Мелитополя отмечают, что в разных частях города слышат вой сирен. Якобы так оккупационные войска готовятся к контрнаступлению ВСУ", – говорится в статье.

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Заметим, что ранее в городе исключительно российские военные и чиновники оккупационной власти получали в своих телефонах сообщения о воздушных тревогах. Когда это происходило, часовые и военные в комендатуре по улице Чернышевского должны были идти в укрытие. Если происходила проверка и выявлялись те, кто не отреагировал на сигнал, у офицеров возникали проблемы. Об этом рассказали те, кому удалось выбраться из плена живыми.

Также сообщается об абсурдной ситуации, когда в Мелитополе на время воздушной тревоги оккупанты закрывают так называемую "Миграционную службу", где оформляют и выдают российские паспорта. Пришедших за этими паспортами граждан просто выгоняют на улицу. Укрытий рядом нет.

Мелитопольцы рассказали, что неоднократно видели, как из еще одной комендатуры на бульваре 30-летия Победы в россыпную выбегают российские военные.

"Когда такое видим, сразу понятно – у них воздушная тревога", – рассказали горожане.

"С продвижением линии фронта на Запорожском направлении в глубоком тылу – в Мелитополе – у оккупантов уровень страха только нарастает", – отмечается в сообщении.

Что происходит в Мелитополе

В последние несколько недель в оккупированном Мелитополе почти каждый день фиксируются взрывы в районах расположения российских оккупантов. Как объясняла еще в апреле спикера Сил обороны юга Наталья Гуменюк, контрнаступление "тихонько идет такими небольшими шагами, но уверенными. И идет он к тому, что мощи врага уничтожаются: исчезают склады с боеприпасами, взрываются пункты сосредоточения техники, прилетает в места скопления личного состава".

Так, 7 июня прогремели взрывы в поселке Мирное Мелитопольского района и Токмаке. Жители Мирного сообщили о взрыве возле захваченной оккупантами воинской части. А жители Токмака – о минимум шести взрывах.

Легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал 11 июня, что на этой неделе "бавовна цвела" почти каждый день на территории Мелитополя, Бердянска, Молочанска, Токмака, Михайловки. Все военные госпитали врага переполнены.

Федоров также информировал, что ФСБ России завезла в Мелитополь шпионов, которые разыскивают патриотически настроенных граждан.

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