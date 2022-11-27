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В Мелитополе оккупанты ищут партизан и объявили за информацию вознаграждение – мэр

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
1353
Время на прочтение
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В Мелитополе оккупанты ищут партизан и объявили за информацию вознаграждение – мэр

Фото: Associated Press

Российские захватчики усилили в городе террор против мирного населения, возросло количество массовых похищений.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области коллаборанты и захватчики ищут партизан и объявили за них вознаграждение – 500 тысяч рублей.

Об этом 27 ноября в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, в котором призывают сдавать "украинских бандитов". Объявили "премию" 500 тысяч рублей", — рассказал мэр.

Федоров также рассказал, что захватчики заставляют медиков в Мелитополе писать заявления об увольнении из украинской больницы и вместо этого устраиваться в фейковую больницу.

Ситуация в Мелитополе

Около полутысячи семей коллаборантов бежали в аннексированный Крым из временно захваченных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.

Несколько дней назад в оккупированном россиянами Мелитополе прогремели три мощных взрыва.

Мэр Мелитополя Иван Федоров также сообщал, что россияне организовали застенки и места несвободы в Мелитополе. Похищенных горожан и обитателей района держат в гаражах и помещениях бессчетных комендатур и милиции.

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Дата публикации
Просмотры
1353
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