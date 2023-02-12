В Мелитополе оккупанты "осудили" женщину из-за доната на ВСУ – мэр

Какой именно "приговор" получила женщина, пока неизвестно.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики устроили судилище над женщиной, финансово поддержавшей Вооруженные силы Украины.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Отмечается, что "судебное заседание" провели судьи, завезенные из России.

"На прошлой неделе оккупанты начали не только забирать в плен, а устраивать настоящее судилище во временно оккупированном Мелитополе. Они завезли туда каких-то судей из РФ и они начали приговаривать наших жителей к каким-либо заключениям. Например, жительница города задонатила просто на нашу армию ее нашли, нашли в смартфоне выписку из банка и отдали ее под "суд", — рассказал он.

Мэр отметил, что в Мелитополе есть по меньшей мере пять застенков, в город завезли 800 полицейских из России.

Иван Федоров также рассказал, что в Мелитополе сопротивление среди местного населения только усиливается.

"Мелитополь точно на повестке дня касательно освобождения", — резюмировал он.

Ситуация в Мелитополе

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что во временно оккупированном городе остаются от 50 до 60 тысяч жителей. Это треть от населения до начала полномасштабного вторжения России.

Российские захватчики обустроили по меньшей мере пять застенков, где применяют против украинцев электричество и стреляют по конечностям. На временно оккупированной части Запорожской области находятся "вагнеровцы", "кадыровцы" и мобилизованные.

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