В Мелитополе оккупанты похитили девушек из-за связи с проукраинской активисткой Татьяной Кумок

Девушек посреди улицы затащили в машины.

13 мая российские враги в Мелитополе похитили двух девушек из-за связи с местной проукраинской активисткой Татьяной Кумок.

Об этом активистка написала в Facebook.

"Только что в Мелитополе шестеро вооруженных мужчин похитили моих подруг. Нас посреди улицы затащили в машины: подруг — в белый джип с буквой Z, меня — в легковушку. Затем военный, управлявший операцией, заглянул в машину и сказал: "Эту выбросьте, с им уже говорили", — написала женщина.

Телефон у Кумок забрали. Она считает, что цель похищения – испугать ее и запретить писать правду о том, что происходит.

"Рассказали гордо о том, что в Херсоне блоггера убили, а меня пока не будут, но "еще раз поговорить придут". Считаю, это акция не спланирована, а личная инициатива рядового военного, увидевшего знакомое нелюбимое лицо и решившего выслужиться таким зверским способом ", — добавила активистка.

Позже Кумок сообщила, что ее подруги отпустили: их вывезли за пределы Мелитополя, забрали телефоны и паспорта и высадили. Домой их подвез попутчик.

"В машине девушки спросили, что те планируют с ними делать и будут ли насиловать. Ответ был: "Да будем", — но никто их не тронул, просто высадили — и все. В дороге солдаты спросили: "Вы сейчас, наверное, плакать будете?" На вопрос "Почему нас забрали?" ответили, что им намекнули же, а они с первого раза не поняли", — сообщила активистка.

Напомним, что в Мариуполе жители начали смотреть украинское телевидение. Горсовет просит СМИ распространять правдивую информацию.

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