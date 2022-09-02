В Мелитополе оккупанты раздают повестки мужчинам, взявшим российское гражданство

В оккупированном Мелитополе мужчинам, согласившимся на гражданство РФ, выдают повестки.
В Мелитополе оккупанты начали раздавать мужчинам, согласившимся взять российское гражданство, повестки. Их ждут в военкоматах.
Об этом пишет издание "РИА Мелитополь".
Как сообщается, оккупанты раздают повестки мужчинам, которые согласились на российское гражданство. Получив "письмо счастья", их ждут в военкоматах.
Одному из мужчин, которому якобы нужно было стать на военный учет, необходимо было взять водительское удостоверение категории В и С.
Напомним, что в Днепре мужчины напали на полицейского и отобрали его табельное оружие.
Читайте также:
- Украина просит Турцию закрыть путь по морю для российских кораблей с оружием на бортах
- "Все перейдет в артиллерийские дуэли": эксперт спрогнозировал ситуацию на фронте осенью
- В метро в Киеве сократят интервал движения поездов