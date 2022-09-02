В Мелитополе оккупанты раздают повестки мужчинам, взявшим российское гражданство

В оккупированном Мелитополе мужчинам, согласившимся на гражданство РФ, выдают повестки.

В Мелитополе оккупанты начали раздавать мужчинам, согласившимся взять российское гражданство, повестки. Их ждут в военкоматах.

Об этом пишет издание "РИА Мелитополь".

Как сообщается, оккупанты раздают повестки мужчинам, которые согласились на российское гражданство. Получив "письмо счастья", их ждут в военкоматах.

Одному из мужчин, которому якобы нужно было стать на военный учет, необходимо было взять водительское удостоверение категории В и С.

Напомним, что в Днепре мужчины напали на полицейского и отобрали его табельное оружие.

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