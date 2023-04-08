В Мелитополе оккупанты с собаками ищут партизан: проверяют каждую квартиру

Российские вояки с собаками ходят по многоквартирным домам в оккупированном Мелитополе на Запорожье в поисках украинских партизан.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, утром 8 апреля десятки так называемых "полицейских" с собаками в очередной раз обыскивают одну из многоэтажек в центре города.

"Оккупантам в Мелитополе снова повсюду видятся партизаны. Однако террор мирных граждан никак не поможет снизить народное сопротивление. Как бы ни старались, и за вами придут, искатели", — написал Федоров.

Напомним, 6 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы в районе, где россияне сосредоточили свою технику и личный состав. Все это оккупанты свозили туда в течении четырех дней.

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