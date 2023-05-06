В Мелитополе оккупанты сжигают документы и вывозят технику — Федоров

"Паспортный стол" РФ в городе, по его словам, больше не работает.

Россияне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сжигают мешками документы в помещении так называемой полиции, а также вывозят технику с оккупационного паспортного стола.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"В Мелитополе компьютеры и серверы оккупационного паспортного стола взяли бессрочный отпуск. Оккупанты поспешно упаковывают технику и вывозят в неизвестном направлении на Россию. Некоторые документы сжигают дотла", — написал Федоров.

Федоров добавил, что в мелитопольской больнице интенсивных методов лечения произошел срочный "вечерний слет" руководства оккупантов, где обсуждали, кто уже успел сбежать.

Ранее Федоров сообщил, что российские захватчики начали массово бежать из Запорожской и Херсонской областей в Крым.

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