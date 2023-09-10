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В Мелитополе оккупанты установили телефонные вышки для подслушивания людей — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Мелитополе оккупанты установили телефонные вышки для подслушивания людей — фото

Оккупанты РФ в Мелитополе / Фото: Getty Images

Российские захватчики продолжают усиливать давление на украинцев на временно оккупированных территориях.

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики установили телефонные вышки для подслушивания людей.

Об этом рассказал мэр Иван Федоров.

"Большой брат" любит не только подсматривать, но и подслушивать. Оккупанты Мелитополя пристально следят за "несогласными". Сначала развесили по городу видеокамеры, затем перешли на телефонную связь", – отметил он.

Так, по его словам, одну из таких вышек недавно установили возле больничного городка, а вторую – напротив 24-го училища.

Телефонные вышки для подслушивания мелитопольцев. / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова
Телефонные вышки для подслушивания мелитопольцев. / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

При этом россияне за полтора года так и не смогли сделать нормальную связь и Интернет для местного населения.

Напомним, Иван Федоров рассказал подробности взрывов на оккупированных территориях Украины во время "выборов РФ".

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Дата публикации
Просмотры
402
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