В Мелитополе оккупанты установили телефонные вышки для подслушивания людей — фото

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики установили телефонные вышки для подслушивания людей.

Об этом рассказал мэр Иван Федоров.

"Большой брат" любит не только подсматривать, но и подслушивать. Оккупанты Мелитополя пристально следят за "несогласными". Сначала развесили по городу видеокамеры, затем перешли на телефонную связь", – отметил он.

Так, по его словам, одну из таких вышек недавно установили возле больничного городка, а вторую – напротив 24-го училища.

Телефонные вышки для подслушивания мелитопольцев. / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

При этом россияне за полтора года так и не смогли сделать нормальную связь и Интернет для местного населения.

Напомним, Иван Федоров рассказал подробности взрывов на оккупированных территориях Украины во время "выборов РФ".

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