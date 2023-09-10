В Мелитополе оккупанты установили телефонные вышки для подслушивания людей — фото

Российские захватчики продолжают усиливать давление на украинцев на временно оккупированных территориях.
Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики установили телефонные вышки для подслушивания людей.
Об этом рассказал мэр Иван Федоров.
"Большой брат" любит не только подсматривать, но и подслушивать. Оккупанты Мелитополя пристально следят за "несогласными". Сначала развесили по городу видеокамеры, затем перешли на телефонную связь", – отметил он.
Так, по его словам, одну из таких вышек недавно установили возле больничного городка, а вторую – напротив 24-го училища.
При этом россияне за полтора года так и не смогли сделать нормальную связь и Интернет для местного населения.
Напомним, Иван Федоров рассказал подробности взрывов на оккупированных территориях Украины во время "выборов РФ".
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