В Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд россиян: рвануло прямо под вагоном с оккупантами

В Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд россиян: рвануло прямо под вагоном с оккупантами

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд русских оккупантов.

По предварительной информации, взрывчатка, которая была установлена прямо на рельсах, сдетонировала прямо под вагоном с личным составом. В настоящее время количество пострадавших и погибших уточняется.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь" и Штаб обороны Запорожского края.

Отмечается, что дистанционный подрыв бронепоезда российских оккупантов произошел в районе мясокомбината в оккупированном Мелитополе. В результате взрыва пострадало железнодорожное полотно и техника.

"Состав поезда – 10 вагонов, подрыв был совершен под вагоном с личным составом. По результатам взрыва — повреждены два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10 цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом", — сообщает Штаб обороны .

Напомним, 17 мая утром в Мелитополе оккупанты обнаружили два трупа. По информации местных, убитые – военные высокого ранга.

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