В Мелитополе партизаны взорвали дома трех коллаборантов: Федоров рассказал, чьи именно

Во временно оккупированном Мелитополе 8 сентября произошли мощные взрывы. Местные власти сообщили, что были взорваны дома предателей.
После взрывов испуганные коллаборанты, которые раньше хотели сотрудничать с оккупантами, уже сами выходят на связь с украинской стороной и силовыми структурами.
Об этом в эфире совместного национального телемарфона рассказал Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
"Сегодня взрывы прогремели по 3 адресам, где проживают предатели. Один — это фейковый "директор" водоканала Юрий Онищук. Он почти лишился своего дома. Но дом ему и не нужен, потому что ему в Мелитополе не рады", — сказал Федоров.
Такод взрыв раздался возле здания местной квартальной, которая была пособником по проведению фейкового "референдума". Третий человек также был вовлечен в организацию так называемого "референдума". Также это коснулось штаба, где проходила организация этих процессов.
Ранее сообщалось, что 8 сентября в Мелитополе партизаны взорвали здание коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.
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