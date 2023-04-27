В Мелитополе после гибели коллаборанта оккупанты схватили девушку, стоявшую на остановке

В Малетополе стало на два оккупанта меньше. Все это случилось после очередной "бавовны".

В Мелитополе произошел взрыв, в результате которого погиб один коллаборант, а другой получил серьезные ранения.

Согласно сообщению городского головы Ивана Федорова, российские оккупанты не смогли найти виновных и схватили стоящую на остановке девушку.

"Это был один из самых знаковых случаев за все время оккупации города. Отминусированы сразу два предателя. Оккупанты не могут понять, что все жители Мелитополя против них", — подчеркнул мэр.

По данным Федорова, погиб бывший заместитель начальника фейкового УВД Запорожской области, Александр Мищенко, ставший топ-хранителем гауляйтера Мелитополя Галины Данильченко после оккупации. Также в результате взрыва ранен Юрий Акимов, водитель-помощник Мищенко.

Напомним, что российские захватчики пока не проводят массовую эвакуацию с оккупированных территорий, но готовятся к ней.

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