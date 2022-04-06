В Мелитополе появилась новая угроза со стороны оккупантов: мэр города рассказал детали

Оккупанты в Мелитополе, в частности, пытаются оставить людей без правдивой информации.

В Мелитополе российские оккупанты не только уничтожают город, но и пытаются полностью сорвать посевную — они заменяют поля, обыскивают склады с сельскохозяйственной техникой, похищают технику.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В городе появилась еще одна угроза со стороны оккупантов: они всеми силами пытаются полностью сорвать посевную на оккупированных территориях. Они заменяют поля, обыскивают склады с сельскохозяйственной техникой, похищают технику. Часть той техники, которая раньше была в оккупированном Мелитополе, сейчас уже находится в оккупированном Джанкое и в Чечне. Три дня назад они начали вырезать станки и машинное оборудование с наших заводов и вывозить их также в Джанкой", — сказал Федоров.

По его словам, россияне тянут свою линию Интернета из Крыма в Херсон, затем из Херсона в Каховку, и дальше – на Мелитополь, чтобы сделать урезанную сеть без правдивой информации.

"...Также российские оккупанты пытаются развернуть свою мобильную связь", — добавил мэр.

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