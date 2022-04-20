В Мелитополе при странных обстоятельствах скончались десятки военных РФ: Арестович объяснил, что происходит

В Мелитополе при странных обстоятельствах скончались десятки военных РФ: Арестович объяснил, что происходит

В городе Мелитополе Запорожской области, который находится под временной оккупацией войск РФ, продолжают гибнуть российские солдаты.

Предполагают, что захватчики в городе начали "ловить" ночные патрули. Тела военных армии страны-агрессора оттуда везут в РФ с ранениями разных типов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

Он рассказал, что, по данным украинской разведки, с 20 марта по 12 апреля в оккупированном Мелитополе при странных обстоятельствах скончались более 70 военных путинской армии. Преимущественно в оккупантов обнаруживали огнестрельные и ножевые ранения.

"То есть кто-то там ловит ночные патрули", – сказал Арестович.

По его мнению, если данные подает Главное управление разведки Украины, то это не само собой происходит в городе. Арестович добавил, что россиянам не стоило ничего другого и ожидать.

"Россиянам не стоило ничего другого и ожидать: если уж пришли, то получайте", – подчеркнул Арестович.

Напомним, во временно захваченном Мелитополе оккупанты создали четыре военные базы.

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