В Мелитополе произошел "хлопок" в логове оккупантов: Федоров рассказал о взрывах

"Хлопок" случился около 24-го училища.
Во временно оккупированном Мелитополе произошел "хлопок". Взрыв раздался в жилом районе на севере города.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, "хлопок" произошел около 24-го училища. Именно там сосредоточено "очередное логово оккупантов", наглосил Федоров.
По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до четвертого этажа. "Туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские. Собираем детали, которые на этот раз курили оккупанты", — написал городской голова.
Напомним, на днях Мелитополь и близлежащие села вздрогнули от громкого взрыва.
Кроме того, российские оккупанты увеличивают группировку своих войск в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Захватчики готовятся к обороне города и строят укрепления.
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