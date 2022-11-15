В Мелитополе произошел "хлопок" в логове оккупантов: Федоров рассказал о взрывах

Во временно оккупированном Мелитополе произошел "хлопок". Взрыв раздался в жилом районе на севере города.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, "хлопок" произошел около 24-го училища. Именно там сосредоточено "очередное логово оккупантов", наглосил Федоров.

По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до четвертого этажа. "Туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские. Собираем детали, которые на этот раз курили оккупанты", — написал городской голова.

Фото: Иван Федоров.

Напомним, на днях Мелитополь и близлежащие села вздрогнули от громкого взрыва.

Кроме того, российские оккупанты увеличивают группировку своих войск в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Захватчики готовятся к обороне города и строят укрепления.

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