В Мелитополе раздались взрывы: соцсети пишут о "хлопке" на аэродроме оккупантов

Пользователи сетей сообщают о взрывах в оккупированном Мелитополе.

Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы.

Об этом соцсетях сообщают местные жители.

По информации издания "Риа-Мелитополь", известно несколько локаций попадания. В частности,

аэродром;

бывший завод РЕФМА.

Также была зафиксирована работа ПВО россиян.

Официального подтверждения этой информации пока нет.