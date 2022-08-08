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В Мелитополе раздались взрывы: соцсети пишут о "хлопке" на аэродроме оккупантов

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В Мелитополе раздались взрывы: соцсети пишут о "хлопке" на аэродроме оккупантов

Фото: t.me/eto_zp

Пользователи сетей сообщают о взрывах в оккупированном Мелитополе.

Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы.

Об этом соцсетях сообщают местные жители.

По информации издания "Риа-Мелитополь", известно несколько локаций попадания. В частности,

  • аэродром;
  • бывший завод РЕФМА.

Также была зафиксирована работа ПВО россиян.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее взрывы прогремели в Новой Каховке и в оккупированном Херсоне, в районе Антоновского моста.

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