В Мелитополе раздались взрывы: соцсети пишут о "хлопке" на аэродроме оккупантов

Пользователи сетей сообщают о взрывах в оккупированном Мелитополе.
Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы.
Об этом соцсетях сообщают местные жители.
По информации издания "Риа-Мелитополь", известно несколько локаций попадания. В частности,
- аэродром;
- бывший завод РЕФМА.
Также была зафиксирована работа ПВО россиян.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее взрывы прогремели в Новой Каховке и в оккупированном Херсоне, в районе Антоновского моста.
Читайте также:
- В Харькове раздались взрывы: что известно
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Винницкую область, есть пострадавшие: подробности
- Российские оккупанты массированно обстреляли Сумщину: в одной громаде продолжаются взрывы и вспыхнул пожар