В Мелитополе россияне готовятся мобилизовывать украинцев в оккупационную армию — мэр

В Мелитополе россияне готовятся мобилизовывать украинцев в оккупационную армию.

Жителям Мелитополя, получившим российский паспорт, уже вручили повестки в оккупационную армию.

Об этом в эфире телемарафона 6 сентября сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что россияне угрожают жителям города, которые отказываются от паспорта государства-агрессора. Родители, чьи дети посещают школу, должны предоставить о себе всю информацию, особенно это касается мужчин.

"Собирают персональные данные родителей, которые ведут детей в школы. Требуют прописку отца, даже если родители разведены. Всех мужчин будут ставить на учет", — пояснил Федоров.

Также некоторым из получивших паспорт гражданина РФ уже вручили повестки в оккупационную армию.

Для того чтобы обогатиться на жителях оккупированного Мелитополя, россияне установили новый курс валют.

"Гауляйтеры установили новый курс рубля по отношению к гривне. Раньше был 1 к 2, теперь 1 к 1,25. Искусственно занижают стоимость гривны", – сказал Федоров.

Напомним, Федоров рассказал, как оккупанты блокируют помощь мирным жителям в Мелитополе.

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