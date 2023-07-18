В Мелитополе россияне похищают по 10 человек в неделю: мэр рассказал об изменении тактики

В оккупированном Мелитополе оккупанты продолжают забирать в плен людей. Теперь они это делают ночью, чтобы запугать.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в городе усиливается давление, террор и поиск диверсантов, а похищение людей стало регулярным. Впрочем, в последние дни россияне сменили тактику.

"Раньше они приходили, быстро забирали человека, потом делали какие-то обыски – и выходили. Сейчас же враг приходит ночью, будит, например, весь многоэтажный дом, чтобы все видели, что происходит, – и запугивает таким образом. Потом забирает человека, выводя его. в наручниках и с мешком на голове, затем заканчивают обыски", — рассказывает мэр.

Он призывает, чтобы люди реже выходили из дома, потому что на улицах их ждет опасность.

"У людей нет воды, нет доступа к медицинской помощи без российского паспорта. Сейчас проехать до Азовского побережья невозможно, а российские вертолеты еще очень низко летают над пляжами", — говорится в сообщении.

Отметим, что во временно оккупированном Мелитополе во вторник, 18 июля, прогремел один мощный взрыв. Его слышали жители города.

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