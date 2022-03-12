В Мелитополе российские оккупанты назначили нового "мэра": известно имя предательницы

В Мелитополе российские оккупанты назначили нового "мэра": известно имя предательницы

Колаборантка уже записала обращение к жителям Мелитополя.

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты, похитившие городского голову Ивана Федорова, назначили нового "мэра". Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.

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Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

"Особа всем хорошо известна – правая рука бывшего нардепа Евгения Балицкого – депутат Галина Данильченко. На местном телевидении она уже записала обращение к народным массам. В нем Галина Викторовна заявила, что в городе создается комитет народных избранников, который и будет руководить Мелитополем", — сообщает издание.

Как стало известно, Галина Данильченко уже проводит совещание с руководителями.

Также СМИ опубликовало видеообращение коллаборантки.

Напомним, в Мелитополи российские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова.

Также президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал убийство мэра Гостомеля и похищение мэра Мелитополя. Глава государства обсудил это с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Польши Анжеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцом.