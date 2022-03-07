В Мелитополе российские войска захватили телебашню и башни радиосвязи

Ни городские власти, ни какие-либо органы государственной власти не могут контролировать контент.

Российские войска взяли под свой контроль 7 марта городскую телебашню, а также башни радиосвязи в Мелитополе Запорожской области.

Об этом заявил городской председатель Мелитополя Иван Федоров в прямой внезапно оборвавшейся Facebook-трансляции. Впоследствии мэр написал в сети, что попытается выйти в эфир позже из-за проблем со связью.

"Городская телебашня, как и городские башни радиосвязи, находятся под контролем оккупантов города Мелитополя — тех людей, которые сегодня по периметру контролируют город", — сказал Федоров.

Он отметил, что городские власти и другие органы госвласти не могут контролировать контент, который теперь может распространяться в Мелитополе.

Опубликовано Ivan Fedorov Понедельник, 7 марта 2022 г.

Напомним, утром 7 марта в украинском Минобороны сообщили, что противник осуществляет перегруппировку войск для дальнейшего наступления на Запорожье, а также срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополя.

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