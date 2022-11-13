В Мелитополе с главной площади исчез российский флаг (фото)

В Мелитополе Запорожской области на главной площади исчез российский флаг.

Об этом сообщает РИА-Мелитополь.

"На главной площади в Мелитополе исчезла рашистская тряпка", — говорится в сообщении.

Оккупанты заявили, что это плановое обслуживание флагштока.

Напомним, в Херсоне перед его освобождением украинскими военными с улиц города и админзданий исчезли российские триколоры.

Ситуация в Мелитополе

Российские захватчики заявили, что готовятся к обороне Мелитополя – в городе строят фортификации.

Мэр города Иван Федоров считает, что именно Мелитополь станет следующим городом, который ВСУ освободят после Херсона.

Под Мелитополем кадыровцы заняли село и терроризируют население.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес предполагает, что временно оккупированные Мариуполь и Мелитополь могут быть освобождены от российских военных до января 2023 года.

Во временно захваченном Мелитополе взорвали оккупационного "начальника департамента культуры и спорта". Взрыв раздался в подъезде дома, где проживал коллаборант.

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