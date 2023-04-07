В Мелитополе случился "хлопок" в месте, куда россияне свозили технику в течение четырех дней

Накануне вечером, 6 апреля, во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы в районе, где россияне сосредоточили свою технику и личный состав. Все это оккупанты свозили к месту, где вчера произошел "хлопок", в течение четырех дней.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.

"Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе, в поселке Веселое. До того была информация, что враг уже четыре дня подряд свозит туда свою технику и свой личный состав", — рассказал мэр.

Городской голова подчеркнул, что была "отминусована" вражеская военная база в Веселом.

"Значно, что логово орков находилось на свалке. Выбрали для себя наиболее подходящее место, теперь навсегда там покоятся", — говорит Федоров.

По его словам, россияне делали это во время выключенной мобильной связи и Интернета, чтобы жители поселка не могли ничего сообщить ВСУ и спецслужбам. Впрочем, скрыть это не удалось.

Федоров отметил, что активно "хлопок" процветает во временно захваченных населенных пунктах от 27 марта. Взрывы происходили в Мелитополе, Федоровке, Веселом, близ Молочанска, Токмака, Мирного.

Напомним, ночью, 6 апреля, во временно оккупированном городе раздалось несколько взрывов. Оккупанты сразу же отчитались о "точной ПВО". А сами отправили в сторону аэродрома "скорые".

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