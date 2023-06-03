В Мелитополе усиливаются похищения людей – ежедневно забирают до 10 человек

Россияне похищают людей каждый день – независимо от возраста и социального статуса.

Во временно оккупированном Мелитополе последние две недели участились случаи похищения людей – оккупанты ежедневно забирают в плен до 10 человек.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мы видим, что каждый день до 10 человек забирают в плен. Причем разных категорий: пенсионеров, журналистов, студентов", — сказал он.

Также у людей проверяют телефоны и татуировки. Иван Федоров посоветовал людям "чистить" телефоны и уезжать.

"Я благодарен международным партнерам, которые организуют эвакуацию жителей. В частности, оплачивают выезд. Дорога занимает 4-6 дней. Затем наши жители оказываются в безопасности. Чтобы вместе после освобождения вернуться в наш Мелитополь", — сказал мэр.

Подать заявку для эвакуации можно через открытое пространство помощи "Саме тут".

Напомним, в Мелитополе врач отказался госпитализировать ребенка с переломом и сотрясением без паспорта РФ.

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