В Мелитополе уже сутки оккупационные войска удерживают восемь автобусов для эвакуации — Верещук о гумкоридорах

В Мелитополе уже сутки оккупационные войска удерживают восемь автобусов для эвакуации — Верещук о гумкоридорах

За 8 апреля из горячих точек эвакуировано 6 665 человек.

За сегодняшний день эвакуировано 6 665 человек.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, комментируя результаты работы гуманитарных коридоров 8 апреля 2022 года.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5 158 человек. Из них:

▪️1 614 – мариупольцы;

▪️3 544 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь Энергодар, Орехов, Гуляйполе).

По данным вице-премьера, в Мелитополе уже сутки оккупационные войска удерживают изъятые восемь автобусов для эвакуации. Ведем переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей.

Колонна автобусов, которые с утра были отправлены из Запорожья в Бердянск, продолжают путь по маршруту.

"Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1 507 человек", — подытожила Верещук.

Напомним, в четверг, 7 апреля, из заблокированных российскими оккупантами населенных пунктов удалось эвакуировать 4676 мирных жителей.

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