В Мелитополе "вагнеровцев" меняют на военных из Дагестана и подразделения "Шторм" — Федоров

Во временно оккупированный Мелитополь на смену "вагнеровцам" приехали военные из Дагестана, Северной Осетии и подразделения "Шторм".

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

Пока на Запорожском направлении Силы обороны Украины продвигаются и уничтожают врага, оккупанты завозят военных и тяжелую технику через временно оккупированные города Мелитополь и Мариуполь.

"Жители Мелитополя заметили в городе внедорожник с надписью "Шторм" – это новое подразделение Минобороны РФ вместо вагнеровцев, которые попали в немилость Путина", — написал мэр.

А над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты армии РФ.

"Рашисты хотят забрасывать фронт своим "пушечным мясом", однако верим, что у ВСУ хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно в Россию", — добавил Федоров.

Напомним, морпехи "минусовали" российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении.

Читайте также: