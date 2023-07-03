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В Мелитополе "вагнеровцев" меняют на военных из Дагестана и подразделения "Шторм" — Федоров

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1124
Время на прочтение
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В Мелитополе "вагнеровцев" меняют на военных из Дагестана и подразделения "Шторм" — Федоров

В Мелитополе "вагнеровцев" сменяют на военных из Дагестана и подразделения "Шторм". Фото: gettyimages

Россияне завозят в Мелитополь новые подразделения оккупационных войск.

Во временно оккупированный Мелитополь на смену "вагнеровцам" приехали военные из Дагестана, Северной Осетии и подразделения "Шторм".

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

Пока на Запорожском направлении Силы обороны Украины продвигаются и уничтожают врага, оккупанты завозят военных и тяжелую технику через временно оккупированные города Мелитополь и Мариуполь.

"Жители Мелитополя заметили в городе внедорожник с надписью "Шторм" – это новое подразделение Минобороны РФ вместо вагнеровцев, которые попали в немилость Путина", — написал мэр.

А над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты армии РФ.

"Рашисты хотят забрасывать фронт своим "пушечным мясом", однако верим, что у ВСУ хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно в Россию", — добавил Федоров.

Напомним, морпехи "минусовали" российский вертолет Ка-52 на Бердянском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
1124
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