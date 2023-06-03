В Мелитополе врач-коллаборант отказался госпитализировать ребенка без паспорта РФ – СМИ

Во временно оккупированном Мелитополе захватчики отказываются оказывать медицинскую помощь детям без гражданства РФ. Накануне ребенку с подозрением на перелом голени и сотрясение мозга вызвали скорую помощь. Однако врач отказал в госпитализации ребенка, у которого не было гражданства России.

Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь".

По прибытии на вызов врач-коллаборант стал задавать вопросы не о травмах ребенка, а о гражданстве. Также перед тем как начать осмотр, он устроил допрос несовершеннолетнего.

"Сначала врач спросил, где работают родители и какое в семье отношение к Вооруженным силам Украины. После такого допроса в больницу ребенка не взяли", – говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, такой случай не единственный. Оккупанты в Мелитополе отказывают в госпитализации и оказании первой медицинской помощи всем, у кого нет паспорта России-агрессора.

Напомним, в Бердянске оккупанты обвинили двух подростков в диверсии – им грозит 20 лет тюрьмы.

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