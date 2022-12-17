В Мелитополе жители прямо перед носом оккупантов облили красной краской памятник Ленину (фото, видео)

Постамент Ленину стоит недалеко отделения так называемой "полиции" в Мелитополе.

Жители Мелитополя, против российской оккупации, несмотря на преследования, облили красной краской памятник советскому вождю Ленину.

Об этом сообщил и опубликовал видео и фото мэра Мелитополя Иван Федоров.

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"Есть оккупанты сил пытаются погрузить город в советские времена: возвращают улицам прежние названия и расставляют памятники тоталитарного режима. Но даже после 10-ти месяцев оккупации жители Мелитополя показывают рашистам: их "русский мир" никогда не приживется на украинской земле", – написал он.

По его словам, "покраснел" памятник Ленину, который стоит недалеко от отделения "полиции", где оккупанты устроили один из застенков гражданских пленных.

Кроме этого, мельтопольцы также облили памятник сталинскому палачу Судоплатову, расположенному в центре города возле областного управления "полиции". А также покрылся нафталином бюст КГБисту Бояринову, установленный в центральном парке.

"Хлопок" во временно оккупированном Мелитополе

Российские войска еще в начале войны оккупировали Мелитополь Запорожской области. Все чаще встречается "хлопок". Так, 10 декабря на одной из баз отдыха в Мелитополе раздались взрывы. В Генштабе ВСУ проинформировали, что в городе дислоцировался руководящий состав 58-й российской армии.

12 декабря вблизи Мелитополя был поврежден мост, через который РФ перебрасывала свою военную технику. На следующий день мощный взрыв прогремел в центре города. Детали не разглашались.

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