В Мерефе оккупанты ударили ракетами по нефтеперерабатывающему предприятию: детали вражеской атаки

В результате ракетного удара погибли люди.

Российские оккупанты повредили нефтеперерабатывающее предприятие в Мерефе Харьковской области. В результате атаки, погиб человек, еще один человек пострадал.

Об этом рассказал спикер ГСЧС Евгений Василенко в комментарии "Суспільне Харьков".

По его словам, на территории объекта были пустые емкости, поэтому масштабного пожара удалось предотвратить. Впрочем, оккупанты атакой повредили технологическое оборудование и здание предприятия.

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"Нанесен серьезный ущерб предприятию: повреждено технологическое оборудование и здание предприятия. … По предварительным данным, один человек погиб, еще один человек пострадал", — сказал он.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 8 января сообщал, что оккупационные войска РФ ночью 7 января нанесли два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. По данным прокуратуры, враг обстрелял населённый пункт ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ. Сообщалось о жертвах среди гражданских.

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