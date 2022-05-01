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В мерии Мариуполя анонсировали сегодняшнюю эвакуацию людей: детали

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В мерии Мариуполя анонсировали сегодняшнюю эвакуацию людей: детали

Getty Images

Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье.

Из заблокированного российскими оккупантами Мариуполя сегодня еще раз попытаются эвакуировать мирное население в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, пытайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность уехать в Запорожье, где безопасно. Молимся, чтобы все сработало", — говорится в сообщении.

Заявление Мариупольского горсовета об эвакуации / ©
Заявление Мариупольского горсовета об эвакуации

Напомним, с территории "Азовстали" смогли вывести 20 раненых гражданских, они должны попасть в Запорожье.

Как сообщалось, российские танки в упор обстреливают многоэтажки в Мариуполе.

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