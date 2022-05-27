В мэрии Мариуполя предупредили, что оккупанты будут отправлять обратно в разбомбленный город эвакуированных людей

В мэрии Мариуполя предупредили, что оккупанты будут отправлять обратно в разбомбленный город эвакуированных людей

Во временно оккупированном Россией Херсоне захватчики вместе с Росгвардией пытаются возвращать мариупольцев домой.

Оккупанты в Мариуполе собирают данные, устанавливают адреса людей, которые выехали из разбомбленного Мариуполя в временно оккупированный Херсон, чтобы вывезти их обратно. Для этого оккупанты формируют автобусы и будут направлять всех установленных мариупольцев домой.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, зачем это делают оккупанты — непонятно. Но советник городского головы призвал украинцев сообщить близким об этих мерах, чтобы попытались выехать на несколько дней в окрестные населенные пункты до выяснения уровня угрозы.

"Сообщайте родным и близким, кто нашел временное укрытие в Херсоне, об опасности. Лучше на несколько дней поехать в окрестные населенные пункты до выяснения уровня угрозы. Причины и цель пока непонятны. Продолжаем следить и фиксировать для полного анализа и прогноза. Но факт превращение Мариуполя в настоящее гетто для украинцев становится бесспорным", — заявил он.

Напомним, в Мариуполе на территории бывшего завода "Октябрь" обнаружены под завалами около 70 погибших. Их тела оккупанты не идентифицировали, а вывезли для захоронения в братской могиле в с. Старый Крым.

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