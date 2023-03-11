"В мешке на цементном полу": Медведчук в России рассказал о "самом тяжелом дне в жизни"

Предатель Украины, глава запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук пожаловался российским пропагандистам на "страдание", пережитые после задержания весной прошлого года.

Об этом он рассказал в эфире "Первого канала".

Медведчук описал "зверства", которые к нему якобы применяли украинские силы. В частности, он вспомнил о мешке на голове, лежании на бетонном полу и несколько месяцев в наручниках. Фрагмент "откровений" предателя появился в сети.

По словам предателя, особенно поразила его встреча с руководством СБУ после задержания.

"Кабинет начальника Департамента контрразведки СБУ, куда меня привезли в ночь с 12 на 13 апреля, после того, как вечером, около 18 часов, я был задержан. Меня привезли туда в каком-то колпаке, я не знал, где я нахожусь. Это я уже потом узнал, что это за кабинет, я находился в мешке фактически потому, что я находился в этом мешке на цементном полу несколько часов, потом меня привели в этот кабинет, куда меня вели, я не знаю.Когда мешок сняли, — вы видите по прическе, — передо мной стоял глава СБУ, на тот момент Баканов, и руководитель контрразведки", – заявил Медведчук, когда его спросили, где было сделано громкое фото, на котором предатель одет в форму ВСУ.

Кум президента РФ Владимира Путина также заявил, что его задержали не сотрудники СБУ, а территориальная оборона.

"Меня задержали не СБУ, а территориальная оборона. Задержали случайно. Меня, естественно, узнали, потому что в Украине я достаточно известная личность... Надели наручники, натянули мешок и потащили в другую машину. А потом я уже прибыл в контрразведку. Видимо, вызвали и все остальное", – жаловался Медведчук.

Предатель назвал день задержания "самым тяжелым в жизни", но вынужден был признаться, что ни во время задержания, ни впоследствии никто его не избивал. Медведчук рассказал о других "зверствах" "киевского режима".

"Это был тяжелый день в моей жизни. Наверное, самый тяжелый в моей жизни. 12 апреля... Физического насилия ко мне не применяли. Но все остальное было... Я несколько месяцев находился в наручниках. Причем в наручниках днем и ночью", – с улыбкой заявил предатель.

Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и нарушении обычаев войны. В апреле 2022 года он был задержан при попытке побега из Украины и через некоторое время обменен на 200 украинских пленных.

Ранее бывший нардеп от "ОПЗЖ" и кум Путина Виктор Медведчук , по обмену находящийся в России, подал в суд против Верховной Рады из-за того, что его лишили депутатского мандата.