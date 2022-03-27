В МФВ предостерегают, что война в Украине может спровоцировать новую "Арабскую весну" в странах Ближнего Востока

В МФВ предостерегают, что война в Украине может спровоцировать новую "Арабскую весну" в странах Ближнего Востока

Георгиева подчеркнула, что боевые действия в Украине нужно прекратить как можно скорее, чтобы страна смогла поставлять зерно на мировой рынок.

Вторжение России в Украину может, кроме прочего, вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из- за проблем с продовольствием.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на форуме в Дохе (Катар).

По мнению главы МВФ, влияние на мировую экономику войны и санкций, наложенных на Россию по вторжению, может спровоцировать в странах Ближнего Востока предпосылки для новой "Арабской весны".

"Когда цены подскочат, и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы", – сказала она.

Георгиева призвала мировое сообщество скоординировать усилия, чтобы не допустить дефицита продовольствия и энергоносителей и рост цен на них.

Директор-распорядитель МВФ также подчеркнула, что боевые действия в Украине нужно прекратить как можно быстрее, чтобы страна смогла поставлять зерно на мировой рынок.

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"Чем быстрее уйдут танки, тем быстрее придут тракторы. Нам нужно, чтобы к июлю в Украине был урожай, чтобы обеспечить стабильность цен на продовольствие", – заявила Георгиева.

"Арабская весна". 7 декабря 2010 произошло то, что позже изменило весь Ближневосточный регион. Молодой уличный продавец овощей Мухаммед Буазизи поджег себя в знак протеста против полицейского произвола в Тунисе.

Мужчина скончался 4 января 2011 года. Его жест вдохновил других на протесты против авторитарного президента страны Зина Эль Абидина Бен Али, 23-летнее правление которого закончилось 10 дней спустя.

Это было только начало. Вскоре протесты распространились по соседним странам – тысячи египтян вышли на улицы Каира и других городов, требуя отставки президента Хосни Мубарака, который на тот момент находился у власти 30 лет, и впоследствии ушел в отставку.

В Ливии, Йемене и Сирии мирные восстания в конце концов переросли в гражданские войны, унесшие жизни сотен тысяч человек.

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