В МИД Эстонии объяснили, зачем Путин вернулся к ядерному шантажу

В Кремле уверены, что это их единственный действенный инструмент психологического давления, чтобы повлиять на правительства стран Запада.

Российское руководство активно использует ядерные угрозы, чтобы повлиять на страны Запада, которые поддерживают Украину, но сдаваться перед этим террором нельзя.

Такое мнение высказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает РБК-Украина.

Он отметил, что у каждой страны есть свое мнение по поводу ядерных угроз Кремля.

"Россия в ходе этой войны уже озвучивала такие угрозы в плане ядерного оружия, которые не позволял себе, я не знаю, даже Леонид Брежнев", — сказал Рейнсалу.

Он заявил, что в Кремле уверены, что это их единственный действенный инструмент психологического давления, чтобы повлиять на правительства стран Запада.

Дипломат уверен, что угрозу ядерной войны следует рассматривать в более широкой перспективе, чем это было во времена "холодной войны".

"Во время холодной войны наше поколение, наши родители и дедушки, в нашем западном сообществе знали, что нельзя сдаваться перед ядерным террором. И я думаю, что это должно стать основой нашей сегодняшней ядерной концепции. Потому что если вы признаете, что ядерная угроза может использоваться в качестве повода от чего-то отказываться, вы уже теряете психологическую почву под ногами", — добавил посол.

Напомним, ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз готов ответить новыми санкциями на намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве иностранных дел Польши считают, что размещение ядерного оружия в Беларуси, о котором 25 марта заявил Путин, увеличивает угрозу миру в Европе.

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